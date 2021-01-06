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Україна відреагувала на заворушення в США

Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство закордонних справ України стурбоване ситуацією в США. Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає необхідним відновити верховенство права в країні.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, відновлення демократичних процедур в США важливо не лише для Америки, а й для усього світу, зокрема для України.

"Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше", - заявив він.

Зазначимо, зараз у Вашингтоні відбуваються заворушення. Демонстранти увірвались у будівлю Конгресу США. Між ними та правоохоронцями почались сутички.

Більше того, в ході протесту є постраждалі з обох сторін. Через ситуацію у столиці мер Вашингтону ввів комендантську годину, а у місто направили Національну гвардію.

Також РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп записав відеозвернення, у якому просить демонстрантів залишити Капітолій.

Відзначимо, на тлі заворушень у Вашингтоні обидві палати Конгресу США перервали засідання.

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Новини України МЗССполучені Штати АмерикиДмитро Кулебабеспорядки