Україна для вас відкрита: Зеленський звернувся до жителів окупованих територій
Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованих територій України. Він заявив, що Україна відкрита для них, адже створює нові пункти пропуску та розбудовує прифронтову інфраструктуру.
Про це йшлося у сьогоднішньому відеозверненні глави держави.
Водночас президент закликав мешканців окупованих територій зробити висновки.
"Ви бачите самі все. Україна для вас відкрита. Ви знаєте, хто блокує КПВВ з того боку, хто розділяє нас, у всіх сенсах цього слова. Я думаю, ви зробите свої висновки щодо цього, у всіх сенсах цього слова", - заявив він.
Зеленський також наголосив, що Україна зробить все для того, щоб війна закінчилася.
"Сьогодні Україна робить все, щоб це нарешті закінчилося. І коли я кажу "Це", то це не тільки про КПВВ, але й про те, що робиться сьомий рік. А інакше як "воно" це назвати не можна. Але я точно знаю, що війна закінчиться і КПВВ нам будуть не потрібні", - додав глава держави.
Президент України Володимир Зеленський розповів про самопочуття, карантин вихідного дня, невтручання України у вибори в...Posted by Офіс Президента України on Saturday, November 14, 2020
Нагадаємо, 10 листопада Україна відкрила два нові КПВВ на Донбасі, а також відновила пропуск через решту пунктів пропуску. Однак російські бойовики блокують пропуск населення через лінію розмежування.
Як писало РБК-Україна, вчора Німеччина та Франція у спільній заяві закликали Росію розблокувати роботу КПВВ на Донбасі та відкрити нові пункти пропуску, що є домовленістю "нормандської четвірки".