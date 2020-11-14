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Украина для вас открыта: Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий

Новина українською → Киев, Суббота 14 ноября 2020 20:57
Украина для вас открыта: Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий Украины. Он заявил, что Украина открыта для них, ведь создает новые пункты пропуска и развивает прифронтовую инфраструктуру.

Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении главы государства.

В то же время президент призвал жителей оккупированных территорий сделать выводы.

"Вы видите все сами. Украина для вас открыта. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с той стороны, кто разделяет нас, во всех смыслах этого слова. Я думаю, вы сделаете свои выводы относительно этого, во всех смыслах этого слова", - заявил он.

Зеленский также отметил, что Украина сделает все для того, чтобы война закончилась.

"Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю "Это", то это не только о КПВВ, но и о том, что делается седьмой год. А иначе как "оно" это назвать нельзя. Но я точно знаю, что война закончится и КПВВ нам будут не нужны", - добавил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самочувствии, карантин выходного дня, невмешательства Украины в выборах в...

Posted by Офис Президента Украины on Saturday, November 14, 2020

Напомним, 10 ноября Украина открыла два новых КПВВ на Донбассе, а также возобновила пропуск через остальные пункты пропуска. Однако российские боевики блокируют пропуск населения через линию разграничения.

Как писало РБК-Украина, вчера Германия и Франция в совместном заявлении призвали Россию разблокировать работу КПВВ на Донбассе и открыть новые пункты пропуска, что является договоренностью "нормандской четверки".

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