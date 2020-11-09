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Україна відкриє нові КПВВ на Донбасі, попри відмову бойовиків, - Кравчук

Новость на русском → Київ, Понеділок 09 листопада 2020 19:59
Україна відкриє нові КПВВ на Донбасі, попри відмову бойовиків, - Кравчук Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Україна відкриє нові контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте" на Донбасі, попри відмову бойовиків відновити пропуск людей через лінію розмежування. Нові КПВВ у Донецькій та Луганській областях відкриють о 8-й ранку 10 листопада.

Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

За словами Кравчука, завтра вранці відкриються КПВВ "Щастя" та "Золоте", а також новозбудований ЦНАП та відділення "Ощадбанку" в місті Щастя. Пропуск через КПВВ буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00.

При перетині КПВВ необхідно обов'язково бути в захисній масці. Після переходу на підконтрольну Україні територію громадянам потрібно проходити обов'язкову самоізоляцію або зробити тест на коронавірус.

"З подивом спостерігаємо вражаючу невідповідність заяв та завірянь російської сторони щодо необхідності піклування про потреби мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування та її дій, спрямованих на прямий зрив її прямих обіцянок, наданих керівництву ОБСЄ та українській делегації", - наголосив Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні проросійські бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ "Щастя" та "Золоте". Окупанти вважають, що відкриття цих КПВВ не було погоджено з ними.

Після цього українська делегація в ТКГ звинуватила Росію у зриві відкриття нових КПВВ, що є домовленістю "нормандської четвірки".

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