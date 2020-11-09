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Бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ "Щастя" і "Золоте"

Новость на русском → Луганськ, Понеділок 09 листопада 2020 14:39
Бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ "Щастя" і "Золоте" Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Завтра, 10 листопада, незважаючи на відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Золоте" і "Щастя", не буде відкрито пропуск за цими дорожнім коридорами. Окупаційна влада окремих районів Луганської області вважає, що відкриття КПВВ не погоджено.

Про це заявила представник так званої "Луганської народної республіки" Ольга Кобцева, передають сепаратистські ЗМІ.

За її словами, КПВВ не будуть працювати, оскільки Україна нібито змінила переговорну позицію і відмовилася обладнати пункт пропуску "Щастя" для проїзду автомобілів.

"У дорожній карті однозначно говориться, що автомобільний пункт пропуску - це пропуск автомобілів і вантажних машин. Одночасне відкриття пунктів пропуску завтра з ранку не відбудеться", - додала Кобцева.

Вона також підкреслила, що графік роботи КПВВ нібито не було погоджено.

Нагадаємо, раніше представники окремих районів Донецької області відмовилися відновити пропуск у всіх КПВВ. Там підкреслили, що продовжить працювати тільки КПВВ "Оленівка" (два дні на тиждень), а непогоджене відновлення пропуску на всіх пунктах нібито погіршить епідеміологічну ситуацію в регіоні.

У той же час українська сторона поки не відреагувала на заяви ОРДЛО. Поки відомо, що КПВВ завтра відкриються, а штаб операції Об'єднаних сил уточнив графік роботи.

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