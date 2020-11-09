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Украина откроет новые КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ боевиков, - Кравчук

Новина українською → Киев, Понедельник 09 ноября 2020 19:59
Украина откроет новые КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ боевиков, - Кравчук Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина откроет новые контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое" на Донбассе, несмотря на отказ боевиков возобновить пропуск людей через линию разграничения. Новые КПВВ в Донецкой и Луганской областях откроют в 8 утра 10 ноября.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, завтра утром откроются КПВВ "Счастье" и "Золотое", а также новый ЦПАУ и отделение "Ощадбанка" в городе Счастье. Пропуск через КПВВ будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00.

При пересечении КПВВ необходимо обязательно быть в защитной маске. После перехода на подконтрольную Украине территорию гражданам нужно проходить обязательную самоизоляцию или сделать тест на коронавирус.

"С удивлением наблюдаем поразительное несоответствие заявлений и заверений российской стороны о необходимости заботы о потребностях мирных жителей по обе стороны линии разграничения и ее действий, направленных на прямой срыв ее прямых обещаний, предоставленных руководству ОБСЕ и украинской делегации", - подчеркнул Кравчук.

Напомним, сегодня пророссийские боевики отказались открыть пропуск через КПВВ "Счастье" и "Золотое". Оккупанты считают, что открытие этих КПВВ не было согласовано с ними.

После этого украинская делегация в ТКГ обвинила Россию в срыве открытия новых КПВВ, что является договоренностью "нормандской четверки".

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