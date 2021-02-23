Україна в ООН назвала умову врегулювання конфлікту з Росією

Для врегулювання військового конфлікту на Донбасі Російська Федерація повинна офіційно визнати себе його стороною. Про нібито посередницьку роль Росії не може бути й мови.
Про це на дебатах Генеральної асамблеї ООН заявив постпред України Сергій Кислиця.
"Необхідно постійно нагадувати Москві про її зобов'язання як сторони конфлікту. Поки Росія відкидає свою роль в конфлікті, перспективи мирного врегулювання будуть залишатися ілюзією", - зазначив посол.
За його словами, постійні твердження російських посадових осіб щодо так званої посередницької ролі в донбаському мирному процесі - обурливі.
"Росія не була і не може бути посередником у конфлікті, який вона розпалила, в якому вона бере участь з першого дня агресії", - додав Кислиця.
Нагадаємо, раніше Кислиця заявив, що на Донбасі контроль України над державним кордоном з Росією повинен бути відновлений за участю миротворців ООН.
Крім того, він попросив ООН провести експертизу екологічного збитку на окупованій території Донбасу. За його словами, окремі райони Донецької та Луганської областей стали місцем потенційної техногенної та екологічної катастрофи.