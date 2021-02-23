Україна в ООН назвала умову врегулювання конфлікту з Росією

"Необхідно постійно нагадувати Москві про її зобов'язання як сторони конфлікту. Поки Росія відкидає свою роль в конфлікті, перспективи мирного врегулювання будуть залишатися ілюзією", - зазначив посол.

За його словами, постійні твердження російських посадових осіб щодо так званої посередницької ролі в донбаському мирному процесі - обурливі.

"Росія не була і не може бути посередником у конфлікті, який вона розпалила, в якому вона бере участь з першого дня агресії", - додав Кислиця.