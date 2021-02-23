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Украина в ООН назвала условие урегулирования конфликта с Россией

Автор: РБК-Украина

Для урегулирования военного конфликта на Донбассе Российская Федерация должна официально признать себя его стороной. О якобы посреднической роли России не может быть и речи.

Об этом на дебатах в Генеральной ассамблее ООН заявил постпред Украины Сергей Кислица.

"Необходимо постоянно напоминать Москве о ее обязательствах как стороны конфликта. Пока Россия отвергает свою роль в конфликте, перспективы мирного урегулирования будут оставаться иллюзией", - отметил посол.

По его словам, постоянные утверждения российских должностных лиц о так называемой посреднической роли в донбасском мирном процессе - возмутительны.

"Россия не была и не может быть посредником в конфликте, который она разожгла, в котором она участвует с первого дня агрессии", - добавил Кислица.

Напомним, ранее Кислица заявил, что на Донбассе контроль Украины над государственной границей с Россией должен быть восстановлен при участии миротворцев ООН.

Кроме того, он попросил ООН провести экспертизу экологического ущерба на оккупированной территории Донбасса. По его словам, отдельные районы Донецкой и Луганской областей стали местом потенциальной техногенной и экологической катастрофы.

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