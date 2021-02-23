Украина в ООН назвала условие урегулирования конфликта с Россией

"Необходимо постоянно напоминать Москве о ее обязательствах как стороны конфликта. Пока Россия отвергает свою роль в конфликте, перспективы мирного урегулирования будут оставаться иллюзией", - отметил посол.

По его словам, постоянные утверждения российских должностных лиц о так называемой посреднической роли в донбасском мирном процессе - возмутительны.

"Россия не была и не может быть посредником в конфликте, который она разожгла, в котором она участвует с первого дня агрессии", - добавил Кислица.