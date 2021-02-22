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Україна в березні проіндексує пенсії: на скільки підвищать виплати

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України прийняв постанову про індексацію пенсії в березні 2021 року. Підвищені виплати будуть отримувати близько 8 млн українців.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що з 1 березня буде проведена індексація пенсій на 11%. Очікується, що підвищені пенсії отримуватимуть 8 млн осіб.

У середньому пенсії підвищаться на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 гривень.

Підвищується мінімальна пенсійна виплата до рівня 2 200 гривень тим, хто має тривалий страховий стаж - 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсійний вік для українських жінок підвищиться з 1 квітня. Тепер всі громадяни України будуть виходити на пенсію в 60 років.

Крім того, в Україні запускають повноцінну роботу електронних трудових книжок. Зокрема, відповідний закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

Передбачається призначення пенсії через особистий електронний кабінет на веб-порталі послуг Пенсійного фонду. Це можна зробити без особистої заяви.

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Новини України Кабінет Міністрів Українипенсіїиндексация зарплат и пенсий
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