Україна готує нове розведення військ на Донбасі, - віцепрем'єр

Україна веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямках на Донбасі. На сьогодні вже визначені місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил і засобів, а також близько 19-ти нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування.

Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ.

За його словами, остаточну крапку в цих питаннях не поставлено. "Процес Мінська дещо заблокований через позицію Російської Федерації та їхніх "проксі", які представляють окупаційні режими в Донецьку і Луганську", - сказав віцепрем'єр.

У цьому контексті він підкреслив, що так звані представники ОРДЛО насправді є громадянами Російської Федерації.

"Про це ми повідомили світ, маючи відповідні докази. Ми сприймаємо їх як членів російської делегації. Україна не повинна чекати, коли з'явиться "добра воля" в Кремлі, ми маємо рухатися у власному форматі, будуючи свій, власний, ландшафт", - зазначив Резніков.

Він також повідомив, що наразі готується до відкриття "до 10 листопада - два нових КПВВ у населених пунктах Щастя й Золоте, про що була розмова в Парижі".

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українська сторона використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі. При цьому Росія має виконувати взяті на себе зобов'язання.

Раніше Єрмак розповів, що наступні переговори радників "нормандської четвірки" можуть пройти наступного тижня.

До цього він заявляв, що мирний план України щодо Донбасу "лежить на столі".