Україна повинна бути рівноправним членом Євросоюзу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленськйи заявив, що Україна має не просто стати членом Європейського союзу, а бути рівноправним учасником об’єднання європейських держав. Однак на шляху до членства треба виконати чимало умов.

Про це Зеленський заявив у спільному з президентом Польщі Анджеєм Дудою інтерв’ю українським і польським журналістам.

"Для мене найголовніше, щоб Україна не тільки була членом ЄС. Для мене важливо, щоб Україна була рівноправним членом. Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС. Ми хочемо бути за цим столом перемовин і цінностей на однаковому рівні і з однаковим статусом. І ми робимо все, щоб бути рівноправними партнерами", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що раніше багато хто сумнівався, що Польща, Румунія, Словаччина будуть членами Євросоюзу, а "зараз ми бачимо результат".

"Ментально українці - це вже європейці. Немає такого народу, як європейці. І якщо якась країна бажає бути в Євросоюзі, вона обов'язково буде", - зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що для набуття членства у Євросоюзі країни, які прагнуть до нього приєднатися, мають виконати чимало умов.

"Багато чого повинна зробити країна, аби стати членом ЄС. Це і незалежна антикорупційна політика, і привабливий інвестиційний клімат, і, до речі, інфраструктура, яку ми активно будуємо", - зазначив президент.

Президент Польщі Анджей Дуда зі свого боку наголосив, що Варшава завжди підтримувала європейські прагнення України.

"Україна завжди була у Європі, а питання приналежності до ЄС – це питання політичного характеру, й це вимагає змін і багатьох реформ, які мають бути проведені в Україні", - сказав він.

Президент Польщі зауважив, що завжди стояв на позиції, що держави, які хочуть вступити до ЄС, повинні мати перспективу вступу.

"Україна прямує до ЄС, а ми її на цій дорозі підтримуємо, і доказом цього є мій візит", - сказав Дуда.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 11 жовтня, прибув з робочим візитом прибув до України, а 13 жовтня, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Дуди, головною умовою припинення війни на Донбасі є отримання Україною повного контролю над своїми законними кордонами.

Також РБК-Украъна писало, що Зеленський заявив, що питання історичної пам'яті між Україною і Польщею зняте повністю