Дуда назвав головну умову припинення війни на Донбасі

Головною умовою припинення війни на Донбасі є отримання Україною повного контролю над своїми законними кордонами. Не можна допускати, щоб у центрі Європи зберігався багаторічний заморожений конфлікт.

Про це у спільному з президентом України Володимиром Зеленським інтерв'ю українським і польським ЗМІ заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Війна закінчиться тоді, коли Україна поверне повний контроль над своїми законними кордонами - в Криму, Донецькій і Луганській областях. Це умова, і цього має вимагати вся міжнародна спільнота", - сказав він.

Дуда зазначив, що, на думку багатьох експертів, атака Російської Федерації на Україну відбулася для того, щоб перешкодити її вступу до НАТО і ЄС.

Президент Польщі також наголосив, що не можна допускати, щоб у центрі Європи зберігався багаторічний заморожений конфлікт, адже він може розгорітися знову.

"Треба дуже твердо ставити питання. Ця агресія має бути завершена. А міжнародно визнані державні кордони України мають бути повернуті", - сказав він.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський подякував Дуді за те, що Польща піднімає питання деокупації Донбасу та Криму на всіх важливих міжнародних майданчиках.

"Польська Республіка, незважаючи на те, що не є членом нормандської четвірки, де обговорюється питання закінчення війни на Донбасі, завжди нас підтримує. Я вдячний президентові особисто і всьому польському народу за незмінну позицію щодо невизнання анексії Криму. Це дуже важливо", - сказав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 11 жовтня, прибув з робочим візитом прибув до України, а 13 жовтня, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час візиту виступив за продовження "кримських" санкцій проти Росії.

Також повідомлялося, що президенти України і Польщі виступили зі спільною заявою.