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Україна має щодня вимагати вступу до НАТО, - Єрмак

Автор: РБК-Україна

Для України настав час щодня вимагати вступу до НАТО. Вона заслуговує стати частиною альянсу, оскільки відстоює демократичні цінності.

Про це на онлайн-брифінгу з питань внутрішньої і зовнішньої політики заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, процес вступу України до НАТО має бути прискорено, оскільки в країні триває війна і на тлі захисту демократичних цінностей вона заслуговує стати частиною Альянсу. Він також зазначив, що минулого року Україна вийшла на новий рівень співробітництва з НАТО, отримавши статус партнера розширених можливостей

"... настав час, коли Україна повинна щодня говорити про вступ до НАТО, вимагати вступу, оскільки виконує дорожню карту кроків, необхідних для асоціацію", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Київ до кінця року може отримати відповідь щодо можливості вступу до НАТО.

До цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що якби Україна вступила до альянсу до 2014 року, то Російська Федерація не змогла б захопити Крим. За його словами, тоді б на захист союзника стали всі країни-учасниці НАТО.

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Новини України НАТОУкраїнаАндрій Єрмак
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