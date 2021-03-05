Україна має щодня вимагати вступу до НАТО, - Єрмак

Для України настав час щодня вимагати вступу до НАТО. Вона заслуговує стати частиною альянсу, оскільки відстоює демократичні цінності.

Про це на онлайн-брифінгу з питань внутрішньої і зовнішньої політики заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, процес вступу України до НАТО має бути прискорено, оскільки в країні триває війна і на тлі захисту демократичних цінностей вона заслуговує стати частиною Альянсу. Він також зазначив, що минулого року Україна вийшла на новий рівень співробітництва з НАТО, отримавши статус партнера розширених можливостей

"... настав час, коли Україна повинна щодня говорити про вступ до НАТО, вимагати вступу, оскільки виконує дорожню карту кроків, необхідних для асоціацію", - додав Єрмак.