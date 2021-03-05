Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО, - Ермак

Для Украины настало время ежедневно требовать вступления в НАТО. Она заслуживает стать частью альянса, поскольку отстаивает демократические ценности.

Об этом на онлайн-дискуссии в Европейском политическом центре (EPC) по вопросам внутренней и внешней политики заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина" .

По его словам, процесс вступления Украины в НАТО должен быть ускорен, поскольку в стране продолжается война и на фоне защиты демократических ценностей она заслуживает стать частью Альянса. Он также отметил, что в прошлом году Украина вышла на новый уровень сотрудничества с НАТО, получив статус партнера расширенных возможностей

"… настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку выполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации", - добавил Ермак.