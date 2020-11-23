Україна демонструє відданість мінським угодам, - МЗС Франції

Україна демонструє відданість повному виконанню мінських домовленостей. Україна також віддана своїм зобов'язанням щодо імплементації "формули Штайнмаєра".
Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Франції.
У французькому МЗС зазначили, що продовживши у грудні 2019 року дію чинного закону щодо статусу Донбасу, Україна змогла уникнути правового вакууму.
Після цього українська сторона, як наголошують в МЗС, в рамках Тристоронньої контактної групи продовжувала обговорення
Нагадаємо, у серпні цього року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав умову імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.
Крім того, минулого тижня в українській делегації в ТКГ заявили про сумніви щодо імплементації "формули Штайнмаєра" до кінця цього року. Відповідний проект закону ще не готовий.