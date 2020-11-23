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Украина демонстрирует приверженность минским соглашениям, - МИД Франции

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина демонстрирует приверженность полному выполнению минских договоренностей. Украина также предана своим обязательствам по имплементации "формулы Штайнмайера".

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции.

Во французском МИД отметили, что продлив в декабре 2019 года действующий закона по статусу Донбасса, Украина смогла избежать правового вакуума.

После этого украинская сторона, как отмечают в МИД, в рамках Трехсторонней контактной группы продолжала обсуждение

Напомним, в августе этого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие реализации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Кроме того, на прошлой неделе в украинской делегации в ТКГ заявили о сомнениях относительно имплементации "формулы Штайнмайера" до конца этого года. Соответствующий проект закона еще не готов.

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