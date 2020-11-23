Украина демонстрирует приверженность минским соглашениям, - МИД Франции

Украина демонстрирует приверженность полному выполнению минских договоренностей. Украина также предана своим обязательствам по имплементации "формулы Штайнмайера".
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции.
Во французском МИД отметили, что продлив в декабре 2019 года действующий закона по статусу Донбасса, Украина смогла избежать правового вакуума.
После этого украинская сторона, как отмечают в МИД, в рамках Трехсторонней контактной группы продолжала обсуждение
Напомним, в августе этого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие реализации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.
Кроме того, на прошлой неделе в украинской делегации в ТКГ заявили о сомнениях относительно имплементации "формулы Штайнмайера" до конца этого года. Соответствующий проект закона еще не готов.