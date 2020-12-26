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Україна і Боснія з'ясовують деталі інциденту з іконою. Від цього залежать подальші кроки

Автор: РБК-Україна

Україна у співпраці з Боснією і Герцеговиною з'ясовує всі деталі інциденту з подарованою українською іконою міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Мова йде про позолочену старовинну ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Разом з боснійсько-герцеговинською стороною з'ясовуємо всі деталі цієї справи, за результатами чого прийматимемо рішення про подальші кроки", - відповів Ніколенко на питання про те, чи буде Київ наполягати на поверненні ікони.

Відзначимо, вчора МЗС Росії повідомив, що передав ікону XVIII століття посольству Боснії й Герцеговини в Москві з рекомендацією встановити її походження.

Нагадаємо, раніше голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону, ймовірно українського походження. На ній є печатка Одеської крайової комісії і Мінкульт заявив, що це підтверджує її належність України.

Інцидент з подарунком спровокував скандал і в самій Боснії. Зокрема, місцева опозиція вже вимагає відставки Додіка.

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