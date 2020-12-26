Украина и Босния выясняют детали инцидента с иконой. От этого зависят дальнейшие шаги

Украина в сотрудничестве с Боснией и Герцеговиной выясняет все детали инцидента с подаренной украинской иконой министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Речь идет о позолоченной старинной иконе, которую, предположительно, вывезли из Луганска.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Вместе с боснийско-герцеговинского стороной выясняем все детали этого дела, по результатам чего будем принимать решение о дальнейших шагах", - ответил Николенко на вопрос о том, будет ли Киев настаивать на возвращении иконы.

Отметим, вчера МИД России сообщил, что передал икону XVIII века посольству Боснии и Герцеговины в Москве с рекомендацией установить ее происхождение.

Напомним, ранее глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову древнюю икону, вероятно украинского происхождения. На ней есть печать Одесской краевой комиссии и Минкульт заявил, что это подтверждает ее принадлежность Украины.

Инцидент с подарком спровоцировал скандал и в самой Боснии. В частности, местная оппозиция уже требует отставки Додика.