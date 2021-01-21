Посвідчення власника та обов'язкове страхування: Рада взялася за обіг зброї

Верховній раді рекомендують ухвалити закон про обіг зброї в Україні. Таке рішення ухвалив комітет з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Законопроект №4335 рекомендують ухвалити за основу.

У комітеті зазначають, що Україна - єдина в Європі країна, яка досі не має закону про обіг зброї.

Документ напрацювала робоча група. Вона готувала його впродовж року.

Що пропонує закон

Документ визначає наступні категорії цивільної вогнепальної зброї:

А - автоматична вогнепальна зброя;

В - гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

С - короткоствольна вогнепальна зброя;

D - довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е - довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Запроваджується посвідчення власника зброї. У ньому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник посвідчення. На кожну одиницю зброї передбачений технічний паспорт. У ньому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.

Право на отримання посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни, які:

не мають медичних протипоказань;

не мають судимості, що погашена чи знята у встановленому законом порядку за злочини передбачені розділами І-ІV, VІ, ІХ, ХІІ-XV, XVII-ХХ Особливої частини Кримінального кодексу (крім реабілітованих);

не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за рядом статей Кодексу про адміністративні правопорушення.

Документ передбачає обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Пропонується створити Єдиний державний реєстр цивільної зброї та прописати засади його ведення.

Запроваджуються курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

Закон визначає заборонені до цивільного обігу вогнепальну зброю, бойові припаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї.

Регулюються питання набуття у власність юридичними особами цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, спадкування, зберігання та застосування такої зброї для захисту тощо.

У документі прописані загальні засади ведення спецобігу вогнепальної зброї та бойових припасів і діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ в липні заявляло, що має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною тому стали події у Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і відбувалися вибухи.