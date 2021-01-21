Удостоверение владельца и обязательное страхование: Рада взялась за оборот оружия

Верховной раде рекомендуют принять закон об обороте оружия в Украине. Такое решение принял комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Законопроект №4335 рекомендуют принять за основу.
В комитете отмечают, что Украина - единственная в Европе страна, в которой до сих пор нет закона об обороте оружия.
Документ наработала рабочая группа. Она готовила его в течение года.
Документ определяет следующие категории гражданской огнестрельного оружия:
Вводится удостоверение владельца оружия. В нем указываются категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. В нем указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.
Право на получение удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане, которые:
Документ предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.
Предлагается создать Единый государственный реестр гражданского оружия и прописать принципы его ведения.
Вводятся курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения.
Закон определяет запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование к оружию.
Регулируются вопросы приобретения в собственность юридическими лицами гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, наследования, хранения и применения такого оружия для защиты и тому подобное.
В документе прописаны общие принципы ведения спецобращения огнестрельного оружия и боевых припасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.
Напомним, Министерство внутренних дел в июле заявляло, что намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.