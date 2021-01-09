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Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа

Автор: Инна Собора

У компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа. У публікаціях Трампа побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Про це йдеться в заяві Twitter Safety.

Мова йде про особистий акаунт президента США, який заблокували після подій у Капітолії.

"Після ретельного аналізу недавніх твітів з облікового запису @realDonaldTrump і контексту навколо них ми назавжди заблокували обліковий запис через ризик подальшого підбурювання до насильства", - йдеться в повідомленні.

Раніше соцмережа Twitter пригрозила назавжди заблокувати особистий аккаунт Трампа. Twitter заблокував акаунт президента США на 12 годин і зажадав від нього видалення трьох записів.

Нагадаємо, Трамп виконав вимогу Twitter після того, як його аккаунт тимчасово заблокували.

РБК-Україна писало, що акаунти Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram були заблоковані.

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