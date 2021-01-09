Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

В компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
Об этом говорится в заявлении Twitter Safety.
Речь идет о личном аккаунте президента США, которую заблокировали после событий в Капитолии.
"После тщательного анализа недавних твитов из учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них мы навсегда заблокировали учетную запись из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", - говорится в сообщении.
Ранее соцсеть Twitter пригрозила навсегда заблокировать личный аккаунт Трампа. Twitter заблокировал аккаунт президента США на 12 часов и потребовал от него удаления трех записей.
Напомним, Трамп выполнил требование Twitter после того, как его аккаунт временно заблокировали.
РБК-Украина писало, что аккаунты Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram также были заблокированы.