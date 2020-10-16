Турция не признает незаконную аннексию Крыма, - Эрдоган

Турция не признавала и не признает незаконную аннексию украинского Крыма Российской Федерацией. Анкара продолжит поддерживать крымско-татарское население полуострова.

Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле.

"Мы с Украиной продолжим оказывать поддержку нашим крымско-татарским братьям, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между нашими странами", - подчеркнул он.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ortak Basın Toplantısı https://t.co/1Qdvq7cmpt — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 16, 2020

Напомним, во время встречи в Анкаре Эрдоган заверил Зеленского в готовности поддержать Крымскую платформу и стать ее активным участником. Зеленский поблагодарил за это турецкого лидера.

Кроме того, Зеленский и Эрдоган по результатам встречи сделали совместное заявление. РБК-Украина собрало главные тезисы украинского и турецкого лидеров.

Добавим, Украина и Турция находятся на финишной прямой по заключению соглашения о зоне свободной торговли. Ожидается, что соглашение о ЗСТ будет подписано в ближайшее время.