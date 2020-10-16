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Туреччина готова взяти участь у Кримській платформі, - Зеленський

Автор: Дмитро Левицький

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевнив у готовності його країни підтримати майбутню платформу щодо деокупації Криму. Туреччина також готова бути активним учасником Кримської платформи.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції в Анкарі, де він перебуває з робочим візитом.

"Я запросив Туреччину долучитися до Кримської платформи. Це інструмент для захисту прав кримчан та деокупації півострову. Вдячний вам пане президент (Ердоган - ред.) за готовність підтримати її та бути активним учасником", - наголосив він.

Раніше Зеленський висловлював сподівання, що Туреччина погодиться приєднатися до процесу деокупації Криму та матиме велику роль в Кримській платформі. Глава держави планував обговорити це під час зустрічі з турецьким лідером.

Крім того, Зеленський заявляв про готовність Європейського союзу приєднатися до Кримської платформи.

Нагадаємо, нещодавно Україна закликала країни ОБСЄ приєднатися до платформи щодо деокупації Криму та підтримати ініціативу щодо її створення під час засідання Ради міністрів організації.

Прогноз погоди
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