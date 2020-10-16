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Турция готова принять участие в Крымской платформе, - Зеленский

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил в готовности его страны поддержать будущую платформу по деоккупации Крыма. Турция также готова быть активным участником Крымской платформы.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре, где он находится с рабочим визитом.

"Я пригласил Турцию присоединиться к Крымской платформе. Это инструмент для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Благодарен вам, господин президент (Эрдоган - ред.) за готовность поддержать ее и быть активным участником", - подчеркнул он.

Ранее Зеленский выражал надежду, что Турция согласится присоединиться к процессу деоккупации Крыма и будет иметь большую роль в Крымской платформе. Глава государства планировал обсудить это во время встречи с турецким лидером.

Кроме того, Зеленский заявлял о готовности Европейского союза присоединиться к Крымской платформе.

Напомним, недавно Украина призвала страны ОБСЕ присоединиться к платформе по деоккупации Крыма и поддержать инициативу по ее созданию во время заседания Совета министров организации.

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Новости Украины КрымВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганТурция