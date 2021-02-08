Тупицький програв суд проти Управління держохорони. Його поки не будуть пускати до КСУ

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький програв судову справу проти Управління держохорони. Його співробітники не пускали суддю у будівлю КСУ.

Вказано, що Окружний адміністративний суд Києва розглянув заяву Тупицького про забезпечення позову, у якій він просив суд заборонити УДО перешкоджати виконанню ним повноважень глави суду.

"8 лютого у відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив - відмовити у її задоволенні, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього", - зазначає суд.

В ОАСК підкреслюють, що позивач не надав належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у даній справі.

"На думку суду, застосування обраних позивачем заходів забезпечення позову не може ґрунтуватись на тих обставинах, якими позивач обґрунтовує свої заявлені позовні вимоги, оскільки цю оцінку суд надає виключно під час розгляду справи по суті", - сказано у повідомленні.