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Тупицький програв суд проти Управління держохорони. Його поки не будуть пускати до КСУ

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 17:04
Тупицький програв суд проти Управління держохорони. Його поки не будуть пускати до КСУ Фото: Олександр Тупицький (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький програв судову справу проти Управління держохорони. Його співробітники не пускали суддю у будівлю КСУ.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

Вказано, що Окружний адміністративний суд Києва розглянув заяву Тупицького про забезпечення позову, у якій він просив суд заборонити УДО перешкоджати виконанню ним повноважень глави суду.

"8 лютого у відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив - відмовити у її задоволенні, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього", - зазначає суд.

В ОАСК підкреслюють, що позивач не надав належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у даній справі.

"На думку суду, застосування обраних позивачем заходів забезпечення позову не може ґрунтуватись на тих обставинах, якими позивач обґрунтовує свої заявлені позовні вимоги, оскільки цю оцінку суд надає виключно під час розгляду справи по суті", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Тупицький подав відповідний позов до суду наприкінці січня.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня президент Володимир Зеленський усунув від виконання обов'язків голову Конституційного суду Тупицького на два місяці.

Крім того, у січні слідчі ДБР повідомили про підозру Тупицькому. Йому інкримінують скоєння кримінальних злочинів проти правосуддя.

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