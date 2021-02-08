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Тупицкий проиграл суд против Управления госохраны. Его пока не будут впускать в КСУ

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 17:04
Тупицкий проиграл суд против Управления госохраны. Его пока не будут впускать в КСУ Фото: Александр Тупицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий проиграл судебное дело против Управления госохраны. Его сотрудники не пускали судью в здание КСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Указано, что Окружной административный суд Киева рассмотрел заявление Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил суд запретить УГО препятствовать выполнению им полномочий главы суда.

"8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК поставил - отказать в его удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого", - отмечает суд.

В ОАСК подчеркивают, что истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по данному делу.

"По мнению суда, применение выбранных истцом мер обеспечения иска не может основываться на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, Тупицкий подал соответствующий иск в суд в конце января.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда Тупицкого на два месяца.

Кроме того, в январе следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому. Ему инкриминируют совершение уголовных преступлений против правосудия.

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