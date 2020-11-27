ЦВК визначилася з датою перевиборів до Ради на окрузі Андрійовича

Центральна виборча комісія України призначила на 28 березня 2021 року довибори до Верховної ради на 87 окрузі. Голосування призначено у зв'язку з тим, що нардеп Зеновій Андрійович склав мандат.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

Повідомляється, що сьогодні ЦВК отримала постанову Ради про дострокове припинення повноважень Андрійовича. Він потрапив до парламента після перемоги на виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області.

У зв'язку з цим ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата України в цьому окрузі на неділю, 28 березня 2021 року.

"При цьому прийнято до відома, що виборчий процес зазначених проміжних виборів розпочинається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня 2021", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада Андрійович написав заяву про складання депутатського мандата. Він прийняв таке рішення після перемоги на виборах мера Надвірної.

Рада припинила його повноваження в середині місяця. Зазначимо, що на місцевих виборах в Україні балотувалися 56 діючих народних депутатів.