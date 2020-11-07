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Нардеп від "Слуги народу" склав мандат

Новость на русском → Україна, Субота 07 листопада 2020 15:36
Нардеп від "Слуги народу" склав мандат Фото: Зіновій Андрійович (facebook.com/zinoviy.andriyovych)
Автор: Юлія Струк

Депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатського мандата. Він складає мандат у зв'язку з обранням його на посаду мера міста Надвірна в Івано-Франківській області.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Складаю депутатські повноваження у зв'язку з обранням мене на посаду Надвірнянського міського голови Надвірнянського району Івано-Франківської області", - зазначив парламентар.

Нардеп від &quot;Слуги народу&quot; склав мандат

За нього віддали голоси 62,24% виборців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на місцевих виборах в Україні балотуються 56 чинних народних депутатів. Зокрема, 36 людей йдуть в обласні ради, 18 осіб - у міські ради, чотири - в райради.

При цьому жоден народний обранець не хотів стати депутатом сільської (селищної) ради.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді України з'явився ще один народний депутат. Присягу нардепа прийняв Андрій Шараскін.

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