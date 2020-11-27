ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЦИК определился с датой довыборов в Раду на округе Андрийовича

Новина українською → Киев, Пятница 27 ноября 2020 20:39
ЦИК определился с датой довыборов в Раду на округе Андрийовича Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 28 марта 2021 года довыборы в Верховную раду на 87 округе. Голосование назначена в связи с тем, что нардеп Зеновий Андрийович сложил мандат.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Сообщается, что сегодня ЦИК получил постановление Рады о досрочном прекращении полномочий Андрийовича. Он попал в парламент после победы на избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области.

В связи с этим ЦИК назначил промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 28 марта 2021 года.

"При этом принято к сведению, что избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября Андрийович написал заявление о сложении депутатского мандата. Он принял такое решение после победы на выборах мэра Надворной.

Рада прекратила его полномочия в середине месяца. Отметим, на местных выборах в Украине баллотировались 56 действующих народных депутатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Центральная избирательная комиссия выборы Верховная Рада
NEWS
СНБО подготовит решение по Донбассу
РБК-Украинаинформационное агентство СНБО подготовит решение по Донбассу
DAILY
Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США