ЦВК Киргизстану призначить повторні вибори до 6 листопада

Центральна виборча комісія Киргизстану призначить повторні парламентські вибори до 6 листопада. Рішення прийнято за підсумками розгляду заяви від 12 політичних партій, не згодних з результатами голосування.

Про це повідомляє 24.kg.

ЦВК також вжила заходів проти трьох великих партій, які виграли ці вибори - скасувала реєстрацію їх списків і направила до генпрокуратури скарги, які на них надійшли. Комісія просить парламент вирішити, чи допускати ці партії на нові вибори.

У Центрвиборчкомі також просять депутатів парламенту розглянути поправки до виборчого законодавства: знизити поріг, заставу і вирішити питання про форму № 2.

Нагадаємо, опозиційні партії Киргизстану об'єдналися і висунули кандидата в прем'єри.

Зазначимо, президент Киргизстану заявив про спробу захоплення влади в країні.

Крім того, президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков на тлі масових протестів заявив про готовність піти зі свого поста.