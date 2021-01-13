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Ціни на газ в Україні знизяться з лютого

Автор: РБК-Україна

Ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року. Тариф не перевищить 6,99 гривень за кубометр до кінця карантину або опалювального сезону.

Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Повідомляється, що зниження цін на газ погодили на нараді у Зеленського. З урахуванням того, що деякі облгази відпускають його за ціною вище 10 гривень за кубометр, зниження складе більш ніж 30%.

За словами Юрія Вітренка, це рішення має бути введено в дію і повністю запрацювати вже з лютого.

"Тобто з 1 лютого всі споживачі України будуть платити значно менше природний газ. Можу сказати, що, за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9 600 гривень (за тисячу кубометрів, - ред.). Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6 999 гривень", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін вводить державне регулювання цін на газ на час карантину.

Також стало відомо, що члени уряду сьогодні зберуться на нараду у спікера Верховної ради Дмитра Разумкова у зв'язку з тарифною кризою.

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