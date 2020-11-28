RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Трамп може заявити про участь в виборах-2024 під час інавгурації Байдена

Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави держави до 2024 року. Він може заявити про участь у виборах під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.

Про це повідомляє The Daily Beast.

За даними видання, Трамп обговорює зі своїми радниками питання, пов'язані з початком своєї передвиборчої кампанії за чотири роки до виборів.

Американський президент також може оголосити про намір взяти участь у виборах і протягом передостаннього тижня січня, якщо буде офіційно підтверджена перемога Байдена на загальних виборах.

Наголошується, що близько 47% американців підтримують участь Дональда Трампа у виборах президента у 2024 році.

Нагадаємо, раніше президент США пообіцяв залишити свій пост, якщо колегія виборців проголосує за Байдена. При цьому він зазначив, що виборці "зроблять помилку", якщо проголосують таким чином.

У вівторок Дональд Трамп вперше виступив у Білому домі з моменту фактичної поразки на президентських виборах. Він привітав з високими показниками на фондовій біржі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дональд ТрампВибори в США