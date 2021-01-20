Трамп виступив з прощальним зверненням: основні заяви

Чинний президент США Дональд Трамп на базі "Ендрюс" у Вашингтоні виступив з прощальним зверненням до нації. РБК-Україна приводить його основні заяви.

Трансляцію звернення Байдена вів телеканал CNN.

За даними CNN, після ранкового звернення Трамп вирішив відмовитися від раніше підготовленої заключної промови. В ній були м'які формулювання щодо передачі влади. Однак президент вирішив звернутися своїми словами, і телесуфлери прибрали зі сцени до його приїзду. У підсумку він жодного разу не згадав Джо Байдена за ім'ям.

Підхід Трампа супроводжувався залпом з військовими почестями з 21 гармати.

"Ця сім'я зробила фантастичну роботу"

Свій виступ Трамп почав з подяки своїй родині, яка супроводжувала його на базі "Ендрюс".

"Люди не уявляють, як багато працювала ця сім'я. У них могло б бути набагато легше життя, але вони зробили фантастичну роботу", - заявив президент.

Він також назвав першу леді Меланію Трамп "жінкою великого витонченості, краси і гідності", а також відзначив її популярність в народі.

"Бути вашою першою леді було для мене найбільшою честю. Дякую за вашу любов і підтримку. Ви будете в моїх думках і молитвах. Хай благословить вас всіх Бог. Нехай Бог благословить ваші родини. І нехай Бог благословить цю прекрасну націю. Дякую", - зазначила Меланія.

Назвав "китайський вірус" найбільшою за 100 років чумою

Трамп поскаржився, що пандемія COVID-19 завдала великої шкоди економіці США і привела до великої кількості смертей.

"Перше, що нам треба зробити, це віддати данину поваги неймовірним людям і сім'ям, які сильно постраждали від китайського вірусу. Це була жахлива річ, яку підкинули світу", - заявив він.

Він також назвав коронавірус найбільшою чумою з 1917 року.

"Завжди буду боротися за вас"

Трамп пообіцяв і далі боротися за інтереси американців, а також побажав успіхів новій адміністрації.

"Ви чудові люди. Це велика, велика країна. Для мене велика честь і привілей бути вашим президентом. Я завжди буду боротися за вас. Я буду спостерігати. У цієї країни ніколи не було кращого майбутнього. Бажаю новій адміністрації удачі та великих успіхів. Я думаю, у них буде великий успіх. У них є база, щоб зробити щось дійсно вражаюче", - додав Трамп.

Він також подякував віце-президенту Майку Пенсу, другій леді Карен Пенс і Конгресу.

Обіцянка повернутися до Білого дому

Останніми словами перед посадкою в літак була обіцянка повернутися до Білий дому.

"Ми любимо вас. Ми повернемося в тому чи іншому вигляді... Нехай у вас все буде добре. Скоро побачимося", - зазначив він.

Після цього він зайшов у літак, який має доставити його з Вашингтона до Флориди.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як Трамп залишив Білий дім. Він на вертольоті відправився на базу "Ендрюс", звідки вирушить у свій маєток у Флориді.