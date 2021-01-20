Трамп выступил с прощальным обращением: основные заявления

Действующий президент США Дональд Трамп на базе "Эндрюс" в Вашингтоне выступил с прощальным обращением к нации. РБК-Украина приводит его основные заявления.

Трансляцию обращения Байдена вел телеканал CNN.

По данным CNN, после утреннего обращения Трамп решил отказаться от ранее составленной заключительной речи. В ней были мягкие формулировки по поводу передачи власти. Однако президент решил обратиться своими словами, и телесуфлеры убрали со сцены до его приезда. В итоге он ни разу не упомянул Джо Байдена по имени.

Подход Трампа сопровождался залпом с воинскими почестями из 21 орудия.

"Эта семья проделала фантастическую работу"

Свое выступление Трамп начал с благодарности своей семье, которая сопровождала его на базе "Эндрюс".

"Люди понятия не имеют, как много работала эта семья. У них могла бы быть гораздо более легкая жизнь, но они проделали фантастическую работу", - заявил президент.

Он также назвал первую леди Меланию Трамп "женщиной великого изящества, красоты и достоинства", а также отметил ее популярность в народе.

"Быть вашей первой леди было для меня величайшей честью. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Вы будете в моих мыслях и молитвах. Да благословит вас всех Бог. Да благословит Бог ваши семьи. И да Бог благословит эту прекрасную нацию. Спасибо", - отметила Мелания.

Назвал "китайский вирус" крупнейшей за 100 лет чумой

Трамп пожаловался, что пандемия COVID-19 нанесла большой ущерб экономике США и привела к большому числу смертей.

"Первое, что нам нужно сделать, это отдать дань уважения невероятным людям и семьям, которые сильно пострадали от китайского вируса. Это была ужасная вещь, которую подбросили миру", - заявил он.

Он также назвал коронавирус крупнейшей чумой с 1917 года.

"Всегда буду бороться за вас"

Трамп пообещал и дальше бороться за интересы американцев, а также пожелал удачи новой администрации.

"Вы удивительные люди. Это великая, великая страна. Для меня большая честь и привилегия быть вашим президентом. Я всегда буду бороться за вас. Я буду наблюдать. У этой страны никогда не было лучшего будущего. Желаю новой администрации удачи и больших успехов. Я думаю, у них будет большой успех. У них есть база, чтобы сделать что-то действительно впечатляющее", - добавил Трамп.

Он также поблагодарил вице-президента Майка Пенса, вторую леди Карен Пенс и Конгресс.

Обещание вернуться в Белый дом

Последними словами перед посадкой в самолет было обещание вернуться в Белый дом.

"Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", - отметил он.

После этого он зашел в самолет, который должен доставить его из Вашингтона во Флориду.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как Трамп покинул Белый дом. Он на вертолете отправился на базу "Эндрюс", откуда отправится в свое имение во Флориде.