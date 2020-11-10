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Трамп про вибори в США: ми робимо великий прогрес

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 10 листопада 2020 16:27
Трамп про вибори в США: ми робимо великий прогрес Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Американський президент Дональд Трамп, коментуючи результати виборів у США, в черговий раз заявив, що виграє їх. Він також заявив, що домігся великого прогресу.

Про це пише The Washington Post.

"Ми робимо великий прогрес. Результати наступного тижня. Зробимо Америку знову великою. Ми переможемо", - написав Трамп у своєму Twitter.

The Washington Post стверджує, що це реакція на заяву соратника Джо Байдена про те, що деякі його колеги-республіканці в Сенаті попросили привітати його з перемогою на виборах, оскільки не можуть зробити це публічно.

При цьому з твіту Трампа незрозуміло, що він конкретно має на увазі. Однак до цього він запостив висловлювання обраного конгресмена від Техасу Ронні Джексона про те, що США отримають вакцину від коронавірусу до кінця року завдяки Трампу. Цілком ймовірно, що американський президент говорив саме про прорив у виробництві вакцини.

Нагадаємо, раніше перехідна рада, що складається з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому, закликала президента Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.

Не чекаючи офіційних результатів виборів, Трамп звільнив міністра оборони США Марка Еспера.

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