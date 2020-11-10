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Трамп о выборах в США: мы делаем большой прогресс

Новина українською → Вашингтон, Вторник 10 ноября 2020 16:27
Трамп о выборах в США: мы делаем большой прогресс Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Американский президент Дональд Трамп, комментируя результаты выборов в США, в очередной раз заявил, что выиграет их. Он также заявил, что добился большого прогресса.

Об этом пишет The Washington Post.

"Мы делаем большой прогресс. Результаты на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой. Мы победим", - написал Трамп в своем Twitter.

The Washington Post утверждает, что это реакция на заявление соратника Джо Байдена о том, что некоторые его коллеги-республиканцы в Сенате попросили поздравить его с победой на выборах, поскольку не могут сделать это публично.

При этом из твита Трампа непонятно, что он конкретно имеет в виду. Однако до этого он запостил высказывание избранного конгрессмена от Техаса Ронни Джексона о том, что США получат вакцину от коронавируса до конца года благодаря Трампу. Вполне вероятно, что американский президент говорил именно о прорыве в производстве вакцины.

Напомним, ранее переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал президента Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.

Не дожидаясь официальных результатов выборов, Трамп уволил министра обороны США Марка Эспера.

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