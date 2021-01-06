Трамп про результати виборів у США: я ніколи не визнаю поразку

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не визнає своєї поразки на виборах. Він як і раніше вважає себе переможцем.

Про це Трамп заявив під час виступу на "Марші за порятунок Америки" у Вашингтоні.

Дана акція була організована у зв'язку з тим, що Сенат і Палата представників Конгресу повинні сьогодні затвердити підсумки виборів президента США, що пройшли в листопаді 2020 року.

"Ми ніколи не здамося, ми ніколи не визнаємо поразки. Цього не станеться. Не можна визнавати поразку, коли мова йде про крадіжку. Наша країна пережила досить. Ми більше не будемо це терпіти", - заявив Трамп.

Нагадаємо, в кінці минулого року в США відбулися президентські вибори. За попередніми результатами перемогу здобув Джо Байден. Його інавгурація запланована на 20 січня.

Раніше Трамп заявив, що готовий влаштувати "пекельну битву" за президентський пост, якщо демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.

Також РБК-Україна писало, що демократи близькі до перемоги на виборах у штаті Джорджія, що дасть їм більшість у Сенаті США. Це дозволить демократом отримати контроль над обома палатами Конгресу США і просувати політичні цілі обраного президента Джо Байдена.