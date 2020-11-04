Трамп оголосив про перемогу і має намір йти до суду: основні заяви

Президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням щодо результатів виборів в США. Чинний президент вважає себе переможцем, хоча підрахунок голосів триває. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

За словами президента, він звернеться до Верховного суду США, щоб "зупинити голосування". Очевидно, мова йде про припинення підрахунку голосів, які надійшли поштою та досі приймаються виборчими комісіями в багатьох штатах.

"Ми готувалися до великого свята. Ми вигравали все. І раптом усе було скасовано", - сказав Трамп. Також американський президент багаторазово звинуватив опонентів у спробах сфальсифікувати голосування.

Трамп наполягав на тому, що він вже здобув перемогу в ряді штатів, де триває підрахунок голосів, в першу чергу, надісланих поштою.

Відзначимо, за попередніми результатами виборів в США лідирує кандидат від демократів Джо Байден. Однак, розрив між кандидатами скорочується. За даними CNN, за Байдена віддали свої голоси 220 вибірників, за Трампа - 213. Для перемоги кандидату необхідно набрати 270 голосів.