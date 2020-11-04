Трамп назвав "дуже дивним" лідерство Байдена в частині ключових штатів

Американський президент Дональд Трамп вважає "дуже дивними" проміжні результати виборів президента США в деяких ключових штатах. Мова йде про ті, де в останні кілька годин лідерство перехопив його опонент Джо Байден.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Вчора ввечері я лідирував, часто з великим відривом, у багатьох ключових штатах, які майже у всіх випадках контролюються і управляються демократами. Потім один за одним вони стали чарівним чином зникати після того, як були підраховані раптові вкидання бюлетенів. Дуже дивно. А ті , хто проводили екзит-пол, подали всі абсолютно неправильно", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден перехопив лідерство в ключовому штаті Мічиган. Там за підсумками обробки 94% бюлетенів він обходить Трампа на 0,4%. При цьому до останнього поновлення даних діючий президент був попереду в цьому штаті.

Детальніше про ситуацію з підрахунком голосів, про те, як проходить підведення підсумків і коли можуть оголосити переможця виборів читайте в матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки: Хто виграє на виборах президента США".

