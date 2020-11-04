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Трамп назвал "очень странным" лидерство Байдена в части ключевых штатов

Новина українською → Вашингтон, Среда 04 ноября 2020 17:26
Трамп назвал "очень странным" лидерство Байдена в части ключевых штатов Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: РБК-Украина

Американский президент Дональд Трамп считает "очень странными" промежуточные результаты выборов президента США в некоторых ключевых штатах. Речь идет о тех, где в последние несколько часов лидерство перехватил его оппонент Джо Байден.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Вчера вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, которые почти во всех случаях контролируются и управляются демократами. Затем один за одним они стали волшебным образом исчезать после того, как были подсчитаны внезапные вбросы бюллетеней. Очень странно. А те, кто проводили экзитполы, представили все совершенно неправильно", - отметил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Мичиган. Там по итогам обработки 94% бюллетеней он обходит Трампа на 0,4%. При этом до последнего обновления данных действующий президент был впереди в этом штате.

Подробнее о ситуации с подсчетом голосов, о том, как проходит подведение итогов и когда могут объявить победителя выборов читайте в материале РБК-Украина "Капитан Америки: Кто выигрывает на выборах президента США".

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