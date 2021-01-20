Трамп хоче створити свою політичну партію, - WSJ

Чинний президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми соратниками можливість створення нової політичної партії. Він запропонував її назвати Патріотичною партією.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними видання, у нього почалися конфлікти в середині Республіканської партії, зокрема з Мітчем Макконнелл, який звинуватив Трампа у провокуванні заворушень у Вашингтоні 6 січня.
Білий дім відмовився від коментарів WSJ. За даними видання, поки невідомо, чи буде нова партія.
Зазначимо, основними партіями в США є Демократична і Республіканська. Дональд Трамп республіканець, однак після подій в США 6 січня стосунки з партією погіршилися.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив з прощальним зверненням напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує ефектно покинути пост президента США. Він планує зібрати мітинг своїх прихильників, також в його честь буде організований збройний салют з 21 гармати.