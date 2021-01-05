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Торгувати продуктами і ліками можна під час жорсткого карантину, - Степанов

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні з 8 січня вводять жорсткий карантин. Торгівля продуктами харчування, ветеринарними препаратами та лікарськими засобами дозволена.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ході прес-брифінгу.

За його словами, заборона продажу лікзасобів і ветпрепаратів є фейком.

"Під час жорсткого карантину з 8 по 24 січня дозволяється торгівля продуктами харчування на торгових площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікзасобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин", - повідомив він.

За словами Степанова, питання щодо побутової хімії уточнять сьогодні на засіданні Кабміну.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що в Україні під час жорсткого карантину можуть заборонити торгівлю продуктами харчування, ліками і ветеринарними препаратами.

Зазначимо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не будуть ініціювати скасування жорсткого карантину з 8 по 24 січня, незважаючи на зниження захворюваності COVID-19.

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