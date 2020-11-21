У ТКГ розкрили ключову ідею в "плані "Б" щодо Донбасу

Ключовою ідеєю так званого плану "Б" по Донбасу є введення миротворчого контингенту. Українська сторона вже фактично знайшла спосіб забезпечити цей варіант.

Про це в інтерв'ю tsn.ua розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

Арестович підкреслив, що може говорити про план "Б" неофіційно. За його словами, цей план дискутується в кулуарах.

"І ключове слово там "миротворці"... ходить така легенда кулуарах, що в 2016 році майже домовилися про миротворців, але хтось уперся з української делегації і план введення миротворців було зірвано. Ми зараз знайшли спосіб фактично забезпечити миротворців. Збільшення СММ ОБСЄ - це потужний елемент контролю", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона цього тижня мала прибути до Берліна для обговорення плану спільних дій по Донбасу, проте, по всій видимості, така зустріч не відбулася.

Український план може стати передумовою для зустрічі президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним. Принаймні, так вважає голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.