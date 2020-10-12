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Тихановська заявила про новий етап насильства над білоруським народом

Автор: Инна Собора

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила про новий етап насильства в своїй країні. Таким чином вона відреагувала на події на протестах 11 жовтня.

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Про це Тихановська написала в Telegram.

Вона заявила про масові побиття і сотні затриманих білорусів.

"Я не сплю, як і всі білоруси зараз. Сотні затриманих, масові побиття, кров - це єдина відповідь, на який вони здатні. За два місяці ми заплатили за свою свободу дуже страшну ціну. Але нас більше, і ми доб'ємося свого. Ви самі знаєте, що робити", - написала Тихановська.

Нагадаємо, 11 жовтня в Мінську силовики жорстко розганяли акцію протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Проти мітингувальників застосовували світлошумові гранати, водомети і грубу силу.

РБК-Україна писало, що кількість затриманих під час сьогоднішніх акцій протесту в Білорусі перевищила 400.

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