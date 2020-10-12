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Тихановская заявила о новом этапе насилия над беларусским народом

Автор: Инна Собора

Беларусская опозиционнерка Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия в своей стране. Таким образом она отреагировала на события на протестах 11 октября.

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Об этом Тихановская написала в Telegram.

Она заявила о массовых избиениях и сотнях задержанных беларусов.

"Я не сплю, как и все беларусы сейчас. Сотни задержанных, массовые избиения, кровь - это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас - больше, и мы добьёмся своего. Вы сами знаете, что делать", - написала Тихановская.

Напомним, 11 октября в Минске силовики жестко разгоняли акцию протеста против режима Александра Лукашенко. Против митингующих применяли светошумовые гранаты, водометы и грубую силу.

РБК-Украина писало, что количество задержанных во время сегодняшних акций протеста в Беларуси превысило 400.

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