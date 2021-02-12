RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тіхановська хоче зустрічі з керівництвом України: головне з її звернення до Ради

Автор: РБК-Україна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська виступила із зверненням до Верховної ради України. Вона просить українську сторону підтримати демократичну Білорусь на міжнародних майданчиках, а також сподівається на зустріч з керівництвом України.

Звернення опубліковано на її офіційному сайті.

Популярні новини
Підготовка до держзради: Офіс генпрокурора розповів про справи Козака і Медведчука 11 лютого 2021
Росія назвала два питання, від яких залежить врегулювання на Донбасі 11 лютого 2021
У США заявили про "оперативні дії" для притягнення Росії до відповідальності 09 лютого 2021
У ЄС назвали дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро 10 лютого 2021
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи 10 лютого 2021
Кравчук: перемир'я на Донбасі більше немає, Росія діє "зухвало і відкрито" 09 лютого 2021
Лукашенко назвав умови своєї відставки 11 лютого 2021
Корупція та вплив олігархів: головне з доповіді Європарламенту щодо України 11 лютого 2021
На в’їздах у Київ розгорнули 8 теплопунктів, - Кличко 10 лютого 2021
Верховний суд відхилив два позови щодо санкцій проти трьох телеканалів Козака 10 лютого 2021

Повідомляється, що вчора вона провела онлайн-зустріч з українськими народними депутатами, членами міжфракційної групи "За демократичну Білорусь".

Вона висловила подяку за підтримку білоруської опозиції на політичному рівні, а також за допомогу в міграції тим, хто був змушений покинути Білорусь. За її словами, Олександр Лукашенко увергнув країну до кризи і ставить під загрозу суверенітет ідеєю інтеграції з Росією, а торгівля з Україною розвивалася виходячи з міркувань сьогочасної вигоди.

"Я впевнена, що Білорусь і Україна здатні на більше. Співпраця між нашими країнами буде плідною і довгостроковою, якщо вона стане для нас цінністю і пріоритетом", - зазначила Тіхановська.

Вона підкреслила, що режим Лукашенка вже в минулому, а майбутнє - це самі білоруси, які завжди будуть найближчими сусідами і друзями України. Крім того, вона висловила підтримку територіальної цілісності України і заявила, що Крим є частиною України.

"Ми просимо вас підтримати незалежну демократичну Білорусь, закликаємо Україну підтримати нас в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках. І сподіваємося, що незабаром ми зможемо зустрітися з керівництвом України і обговорити сусідське майбутнє наших країн", - заявила Тіхановська.

Нагадаємо, в кінці січня Україна вперше вийшла на офіційний контакт з Тіхановською.

Також стало відомо, що білоруську опозиціонерку висунули на Нобелівську премію миру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьВерховна РадаСвітлана Тіхановська
Читайте також
Німеччина надасть притулок півсотні білоруських опозиціонерів
Прогноз погоди