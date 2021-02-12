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Тіхановська хоче зустрічі з керівництвом України: головне з її звернення до Ради

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 10:36
Тіхановська хоче зустрічі з керівництвом України: головне з її звернення до Ради Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)
Автор: РБК-Україна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська виступила із зверненням до Верховної ради України. Вона просить українську сторону підтримати демократичну Білорусь на міжнародних майданчиках, а також сподівається на зустріч з керівництвом України.

Звернення опубліковано на її офіційному сайті.

Повідомляється, що вчора вона провела онлайн-зустріч з українськими народними депутатами, членами міжфракційної групи "За демократичну Білорусь".

Вона висловила подяку за підтримку білоруської опозиції на політичному рівні, а також за допомогу в міграції тим, хто був змушений покинути Білорусь. За її словами, Олександр Лукашенко увергнув країну до кризи і ставить під загрозу суверенітет ідеєю інтеграції з Росією, а торгівля з Україною розвивалася виходячи з міркувань сьогочасної вигоди.

"Я впевнена, що Білорусь і Україна здатні на більше. Співпраця між нашими країнами буде плідною і довгостроковою, якщо вона стане для нас цінністю і пріоритетом", - зазначила Тіхановська.

Вона підкреслила, що режим Лукашенка вже в минулому, а майбутнє - це самі білоруси, які завжди будуть найближчими сусідами і друзями України. Крім того, вона висловила підтримку територіальної цілісності України і заявила, що Крим є частиною України.

"Ми просимо вас підтримати незалежну демократичну Білорусь, закликаємо Україну підтримати нас в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках. І сподіваємося, що незабаром ми зможемо зустрітися з керівництвом України і обговорити сусідське майбутнє наших країн", - заявила Тіхановська.

Нагадаємо, в кінці січня Україна вперше вийшла на офіційний контакт з Тіхановською.

Також стало відомо, що білоруську опозиціонерку висунули на Нобелівську премію миру.

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