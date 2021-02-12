Тихановская хочет встречи с руководством Украины: главное из ее обращения к Раде

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к Верховной раде Украины. Она просит украинскую сторону поддержать демократическую Беларусь на международных площадках, а также надеется на встречу с руководством Украины.

Сообщается, что вчера она провела онлайн-встречу с украинскими народными депутатами, членами межфракционной группы "За демократическую Беларусь".

Она выразила благодарность за поддержку белорусской оппозиции на политическом уровне, а также за помощь в миграции тем, кто был вынужден покинуть Беларусь. По ее словам, Александр Лукашенко вверг страну в кризис и ставит под угрозу суверенитет идеей интеграции с Россией, а торговля с Украиной развивалась исходя из соображений сиюминутной выгоды.

"Я уверена, что Беларусь и Украина способны на большее. Сотрудничество между нашими странами будет плодотворным и долгосрочным, если оно станет для нас ценностью и приоритетом", - отметила Тихановская.

Она подчеркнула, что режим Лукашенко уже в прошлом, а будущее - это сами белорусы, которые всегда будут ближайшими соседями и друзьями Украины. Кроме того, она выразила поддержку территориальной целостности Украины и заявила, что Крым является частью Украины.

"Мы просим вас поддержать независимую демократическую Беларусь, призываем Украину поддержать нас в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках. И надеемся, что в скором времени мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран", - заявила Тихановская.