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"ТАСС", "Лента.ру" і Russia Today: в Україні через санкції заблокують ряд російських ЗМІ

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки компаній з Росії, серед яких безліч інтернет-видань. Зокрема, заборонена діяльність медіа-холдингу "Росія сьогодні".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Під санкції потрапили юридичні особи, з якими пов'язані інтернет-видання "ТАСС", "Лента.ру", "Газета.ру", "Russia Today", "Украина.ру" і ряд інших інтернет-доменів. Заборонена також на три роки діяльність в Україні російського державного медіа-холдингу "Росія сьогодні", в склад якого, серед інших, входить видання "РИА Новости".

Повний список доменів, які повинні заблокувати українські інтернет-провайдери:

  • svpressa.ru

  • gazeta.ru

  • utro.ru

  • ruxpert.ru

  • voicesevas.ru

  • ukraina.ru

  • lenta.ru

  • smi2.ru

  • rt.com

  • jpgazeta.ru

  • asd.news

  • pikinform.ru

  • dnronlane.su

  • i-don.ru

  • rumedia24.com

  • dnr24.su

  • rmnews.ru

  • howto-news.info

  • novosti.icu

  • tass.ru

Нагадаємо, сьогодні президент України підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французькі депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим в 2020 році.

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