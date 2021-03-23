"ТАСС", "Лента.ру" і Russia Today: в Україні через санкції заблокують ряд російських ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки компаній з Росії, серед яких безліч інтернет-видань. Зокрема, заборонена діяльність медіа-холдингу "Росія сьогодні".
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.
Під санкції потрапили юридичні особи, з якими пов'язані інтернет-видання "ТАСС", "Лента.ру", "Газета.ру", "Russia Today", "Украина.ру" і ряд інших інтернет-доменів. Заборонена також на три роки діяльність в Україні російського державного медіа-холдингу "Росія сьогодні", в склад якого, серед інших, входить видання "РИА Новости".
Повний список доменів, які повинні заблокувати українські інтернет-провайдери:
svpressa.ru
gazeta.ru
utro.ru
ruxpert.ru
voicesevas.ru
ukraina.ru
lenta.ru
smi2.ru
rt.com
jpgazeta.ru
asd.news
pikinform.ru
dnronlane.su
i-don.ru
rumedia24.com
dnr24.su
rmnews.ru
howto-news.info
novosti.icu
tass.ru
Нагадаємо, сьогодні президент України підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французькі депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим в 2020 році.